Warnstreiks

Flugverkehr in Deutschland weitgehend lahmgelegt

An zahlreichen deutschen Flughäfen haben Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste und der Flugsicherheit die Arbeit niedergelegt. Bundesweit sind insgesamt 13 Flughäfen betroffen, darunter die Airports in Frankfurt am Main, München und Köln/Bonn.