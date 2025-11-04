Abflugtafel mit gestrichenen und verspäteten Flügen am Flughafen Brüssel nach der Drohnensichtung. (picture alliance / BELGA / EMILE WINDAL)

Der Flughafen der Hauptstadt Brüssel wurde vorerst geschlossen. Alle Starts und Landungen seien ausgesetzt, teilte der Airport mit. Die Drohne wurde demnach am Abend über dem Flughafengelände gesichtet. Auch an den Flughäfen in Lüttich und Charleroi wurde der Betrieb jeweils wegen einer Drohne eingestellt.

Betroffen war zudem die von der belgischen Armee und der NATO genutzte Militärbasis Kleine-Brogel. Dort meldeten Bürger die Sichtung gleich mehrerer Drohnen in der Umgebung. Unbestätigten Berichten zufolge ist der Luftwaffenstützpunkt einer der Orte in Europa, an dem US-Atomwaffen lagern.

In mehreren europäischen Ländern, darunter in Deutschland, hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Drohnenflüge über kritischer Infrastruktur gegeben. Es ist unklar, wer dafür verantwortlich ist. Sicherheitsexperten vermuten Russland dahinter.

