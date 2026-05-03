Bolivien
Flugzeugabsturz mit 22 Toten: Pilot und Ko-Pilot festgenommen

In Bolivien sind gut zwei Monate nach dem Absturz eines mit Geldscheinen beladenen Militärflugzeugs die beiden Piloten festgenommen worden.

    Teile des Flugzeugs liegen am Unfallort. Es ist dunkel. Zahlreiche Menschen haben sich um die Unfallstelle versammelt.
    Bei einem Flugzeugabsturz in Bolivien sind 22 Menschen ums Leben gekommen (Archivfoto). (picture alliance / Anadolu / Ricardo Carvallo Teran)
    Wie ein Sprecher der Ermittlungsbehörden mitteilte, wird ihnen fahrlässige Tötung zur Last gelegt. Bei dem Unglück am 27. Februar waren 22 Menschen ums Leben gekommen. Das mit Banknoten im Wert von umgerechnet rund 53 Millionen Euro beladene Transportflugzeug war bei schlechtem Wetter am Flughafen von El Alto verunglückt. Nach dem Unfall waren zahlreich Menschen zu dem Wrack gestürmt und hatten herum liegende Geldscheine eingesammelt. Es kam zu Tumulten.
    Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.