Bei einem Flugzeugabsturz in Bolivien sind 22 Menschen ums Leben gekommen (Archivfoto). (picture alliance / Anadolu / Ricardo Carvallo Teran)

Wie ein Sprecher der Ermittlungsbehörden mitteilte, wird ihnen fahrlässige Tötung zur Last gelegt. Bei dem Unglück am 27. Februar waren 22 Menschen ums Leben gekommen. Das mit Banknoten im Wert von umgerechnet rund 53 Millionen Euro beladene Transportflugzeug war bei schlechtem Wetter am Flughafen von El Alto verunglückt. Nach dem Unfall waren zahlreich Menschen zu dem Wrack gestürmt und hatten herum liegende Geldscheine eingesammelt. Es kam zu Tumulten.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.