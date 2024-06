Der Bund und die Förderbank KfW bleiben gemeinsam Hauptaktionär der Telekom. (dpa)

Das teilte die Bank nach Börsenschluss in Frankurt mit. Der Erlös durch die Veräußerung von 110 Millionen Aktien soll gemessen am Schlusskurs fast 2,5 Milliarden Euro betragen. Nach Angaben des Bundefinanzministeriums sinkt staatliche Anteil an der Telekom von 30 auf 27,8 Prozent. Der Bund und die KfW blieben gemeinsam zentraler Aktionär des Konzerns, hieß es weiter. Es gebe ein unverändert fortbestehendes Bundesinteresse.

Das Finanzministerium teilte zudem mit, dass der Nettoerlös an die Deutsche Bahn gehe. Die Einnahmen sollen das Eigenkapital des Konzerns stärken und für den Ausbau der Bahninfrastruktur genutzt werden.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.