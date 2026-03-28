Energetisches Wohnen

Die KfW hat besonders viele zinsgünstige Kredite für Neubauten vergeben. (picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd)

Wie sie in Frankfurt am Main mitteilte, vergab die Bank im vergangenen Jahr allein im Inland Kredite und Zuschüsse von 61 Millionen Euro; das ist ein Drittel mehr als im Vorjahr. Profitiert hätten zum Beispiel Besitzer von 752.000 Wohneinheiten; das seien im Jahresvergleich sogar 50 Prozent mehr, hieß es. Besonders das Interesse am Programm "Klimafreundlicher Neubau" war demnach groß. Zudem sei die Bundesförderung für die Sanierung wärmeeffizienter Gebäude inklusive Heizungsförderung gefragt, so die KfW.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.