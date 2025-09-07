Bereits in den vergangenen Monaten hatte diese Kerngruppe ihre Produktion schrittweise erhöht, um vergangene Beschränkungen rückgängig zu machen. Das Tempo wird allerdings verlangsamt: Zuletzt war das Förderziel für September um 547.000 Barrel pro Tag angehoben worden; der monatliche Anstieg für Oktober beträgt nur noch 137.000.
Rohstoff-Analysten hatten im Vorfeld vor einer weiteren Ausweitung der Förderung gewarnt. Bereits jetzt liefere die Opec deutlich mehr Öl, als der Markt benötige, hieß es etwa von den Fachleuten der Commerzbank.
