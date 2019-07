Folge 106 Von der Leyen und AKK: Personalwechsel in Berlin und Brüssel

Mit nur einer knappen Mehrheit wurde Ursula von der Leyen vom Europaparlament zur Präsidentin der Europäischen Kommission gewählt. Was sind die Erwartungen, die an sie herangetragen werden und was will sie erreichen? Das ist Thema in dieser Folge. Außerdem sprechen Marcus Pindur, Bettina Klein und Katharina Hamberger über von der Leyens Nachfolgerin im Amt der Verteidigungsministerin, Annegret Kramp-Karrenbauer und welche Herausforderungen nun auf sie zukommen.

