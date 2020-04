Regierungsparteien und Oppostion bemühen sich darum, auch im Zeichen der Corona-Krise ihr poltitisches Profil zu schärfen. Während in Berlin über Mundschutz-Masken, Ladenöffnungen und Mehrwertsteuer für Speisen in Gaststätten diskutiert wird, werden auf europäischer Ebene die Weichen für einen Billionen schweren Aufbaufonds gestellt. Peter Kapern in Brüssel sowie Frank Capellan und Stephan Detjen in Berlin tauschen im neuen Politikpodcasat Eindrücke und Einschätzungen der Woche aus.

