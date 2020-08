Folge 159 Die Schulen gehen los und alles ist gut?

In Mecklenburg-Vorpommern waren sie die ersten. Hamburg folgte. In Berlin und Brandenburg geht es kommende Woche in den Schulen wieder los. Aber sind alle wirklich gut vorbereitet oder müssen wir alsbald wieder mit Einschränkungen, Unterrichtsausfall und vermehrtem Homeschooling rechnen? Darüber sprechen Kate Maleike aus der DLF Campus Redaktion, Hamburg Korrespondent Axel Schröder und Volker Finthammer.

