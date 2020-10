Die Corona-Infektionszahlen steigen in Deutschland rapide, gerade in Großstädten und Ballungsräumen. Zu Beginn der Herbstferien steigt auch die Zahl der unterschiedlichen Regelungen, der Masken-Vorgaben und Beherbergungsverbote in den ganz unterschiedlich betroffenen Bundesländern. Eine chaotische Kleinstaaterei - oder regional jeweils angebrachte Maßnahmen?

Über Corona-Regeln im deutschen Förderalismus diskutieren Volker Finthammer und Frank Capellan aus dem Hauptstadtstudio sowie Katharina Thoms, Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg.



Wir freuen uns über Ihre Meinungen: Wenn Sie möchten, können Sie uns entweder eine E-Mail schreiben oder mit der Diktiergerätfunktion Ihres Smartphones eine kurze Sprachnachricht aufnehmen und per E-Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de senden.

Auf Twitter finden Sie das Hauptstadtstudio unter @Dlf_Berlin