Folge 194 Wird es Söder oder Laschet? - CDU, CSU und die K-Frage

Nach wie vor gibt es noch keine Antwort in er Union auf die K-Frage: Söder oder Laschet - wer es am Ende wird, muss noch entschieden werden. Aber will Söder überhaupt und was könnte der CDU und auch ihre Vorsitzenden drohen, wenn sich Laschet hinten an stellt? Und wie war das eigentlich mit den vergangenen CSU-Kanzlerkandidaten? Um u.a. diese Fragen geht es in dieser Podcast-Folge.

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek