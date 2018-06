"Kontrollierte Zentren", "Ausschiffungsplattformen" – Stephan Detjen, Gudula Geuther und Klaus Remme beugen sich in Podcastfolge 49 über die Abschlusserklärung des Europäischen Rats. Stephan hat die Verhandlungsnacht in Brüssel verfolgt, Klaus und Gudula beobachten Reaktionen in Berlin und München, denn die Ergebnisse sind Vorlage für die entscheidende Gremiensitzungen der Union am Wochenende. Noch steht die Geschlossenheit von CDU und CSU in Frage.

