Folge 55 Ein nachgeordneter Problemfall

Die Zukunft der Koalition hängt nicht vom Chef einer nachgeordneten Bundesbehörde ab - sagt die Bundeskanzlerin am Ende einer Woche, die besondere Schwierigkeiten bot. Gudula Geuther, Stephan Detjen und Falk Steiner blicken auf das, was war und was wahr ist.

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek