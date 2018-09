Das Thema Wohnen sei die "neue souiale Frage" unserer Zeit, hieß es vor dem Wohngipfel im Kanzleramt. Knapper Wohnraum in den Städten, steigende Mieten, Verdrängung von Menschen aus ihren Stadtteilen drohen zu politischem und sozialen Sprengstoff zu werden. Die Politik hat die Dimension des Problems zu spät erkannt, meinen die Deutschlandfunk-Korrespondenten. Zugleich berichten sie von interessanten Massnahmen, Projekten und Möglichkeiten, die sie in verschiedenen Städten beobachtet haben. Stephan Detjen und Panajotis Gavrilis haben die Deutschlandfunk-Landeskorrespondenten für Berlin und Hamburg, Claudia van Laak und Axel Schröder, in die Podcast-Runde des Hauptstadtstudios eingeladen.