- Folge 60 - Bayern-Wahl: Kollaps des Parteiensystems?

Ein O-Ton von Edmund Stoiber sorgt gleich am Anfang dieses Politikpodcasts für einen Moment der Heiterkeit. Dann aber wird es ernst: Fällt der Absturz der CSU am Sonntag noch tiefer aus, als die letzten Umfragen es vorhersagen? Oder kann es sein, dass am Ende doch noch einmal eine 4 am Anfang des CSU-Ergebnisses steht? Katharina Hamberger, Barbara Schmidt-Mattern, Stephan Detjen und Bayern-Korrespondent Michael Watzke sehen einen "Kollaps" des alten Parteiensystems voraus und suchen nach Ursachen.

