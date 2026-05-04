Die meisten Textilien bestehen aus Fasergemischen, die schwierig zu recyceln sind (IMAGO / Michael Gstettenbauer)

Die Qualität der gesammelten Textilien ist deutlich schlechter geworden, während gleichzeitig die Kosten für Sammlung, Sortierung und Verwertung steigen, wie eine in Berlin und München vorgestellte Umfrage unter kommunalen Entsorgungsbetrieben zeigt. Demnach beobachten 81 Prozent der Befragten eine sinkende Qualität der Alttextilien, mehr als ein Drittel spricht sogar von einer starken Verschlechterung.

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) erklärte, parallel dazu verschärfe sich die wirtschaftliche Lage der Entsorger. 72 Prozent der Betriebe müssten inzwischen für die Verwertung der Alttextilien draufzahlen, lediglich 28 Prozent erzielten noch Einnahmen. Damit wird die Alttextilentsorgung laut VKU für viele Kommunen zunehmend zum Zuschussgeschäft.

Als eine Ursache gilt schon länger die sogenannte "Fast Fashion". Billige Bekleidung wird ein- oder zweimal getragen und dann in der Altkleidersammlung entsorgt.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.