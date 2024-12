"Tierleid und Umweltschäden"

Eine Lachsfarm in Norwegen (picture alliance / blickwinkel / H. Baesemann)

Laut einer Studie, aus der die Nachrichtenagentur AFP zitiert, stirbt jeder vierte junge Lachs bereits während der Aufzucht. Im vergangenen Jahr verendeten den Angaben zufolge rund 100 Millionen Tiere noch vor der Schlachtung. Jeder sechste größere Lachs starb demnach in den Zuchtkäfigen, die Hauptursache seien Infektionskrankheiten. Es sei mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass ein Großteil der Lachse in deutschen Supermärkten aus Betrieben stamme, in denen die Tiere krank seien, heißt es in der Studie.

Foodwatch forderte, "Rewe, Edeka, Aldi und Lidl" sollten keine Lachsprodukte aus dem Land mehr verkaufen, solange sich die Zustände nicht verbesserten. Auch Gütesiegel wie ASC seien keine Garantie für Umweltschutz und gute Tierhaltung. Den Angaben zufolge stammt jeder zweite Lachs in deutschen Supermarktregalen aus Norwegen.

