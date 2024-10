Ernährung und Umwelt

Foodwatch fordert, die Zahl der Kühe und der Milchproduktion deutlich zu reduzieren. (picture alliance / Countrypixel / FRP)

Die Produktion verursache enorme Klimaschäden und großes Tierleid, sagte die für Recherche und Kampagnen zuständige Foodwatch-Vertreterin Botzki bei der Vorstellung eines Reports in Berlin. Die Organisation plädiert für mindestens eine Halbierung der Zahl der fast 3,7 Millionen Milchkühe hierzulande sowie für eine Umstellung der Ernährungsweise hin zu mehr pflanzlichen Milchalternativen.

In der Untersuchung mit dem Titel "Milchmärchen", die gemeinsam mit dem Thinktank "Faba Konzepte" erarbeitet wurde, wird der Industrie vorgeworfen, ihre Klimabilanz schönzurechnen. Die Angabe, wonach die Kuh- und Rinderhaltung nur für rund vier Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich sei, sei fehlerhaft. So würden beispielsweise nur Fütterung und Haltung, nicht aber andere Folgen einberechnet. Die tatsächliche Treibhausgasemission sei etwa dreimal so hoch, wie von der Industrie angegeben, heißt es.

