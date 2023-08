Michael Oher, links, Collins Tuohy, zweite von links und Leigh Anne Tuohy, sprachen immer wieder über ihre Geschichte - hier ein Bild aus dem Jahr 2010. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Eric S. Swist)

In Wirklichkeit hätten seine vermeintlichen Adoptiveltern nur seine Vormundschaft übernommen und sich dadurch an Oher bereichert, heißt es in Gerichtsdokumenten, aus denen unter anderem der US-Sender NBC News zitiert

Die Geschichte über den in Armut geborenen Oher, der von Sean und Leigh Anne Tuohy aufgenommen wird und es später bis in die NFL schafft, kam 2009 mit dem Film "The Blind Side" in die Kinos. Der Film wurde zum Kassenknüller, Schauspielerin Sandra Bullock erhielt für ihre Rolle als Leigh Anne Tuohy einen Oscar. Oher hingegen hatte den Film und die Darstellung seiner Person darin schon früh kritisiert.

