Stellenabbau

Das Paket wurde bei Betriebsversammlungen vorgestellt. Gesamtbetriebsratschef Gruschka sagte, man habe ein sicheres Netz für alle geschaffen. Vor allem soll nun auf freiwilliges Ausscheiden der Arbeitnehmer gesetzt werden. Zudem sind Abfindungen geplant, die laut Gruschka deutlich besser als üblich in der Branche ausfallen. Rentner sollen im Fall einer deutschen Ford-Insolvenz über den US-Konzern abgesichert sein. Die Gewerkschaft räumte Ford im Gegenzug ein, betriebsbedingte Kündigungen vorzunehmen, wenn alle sozialverträglichen Maßnahmen ausgeschöpft sind. Wegen der Komplexität der Vereinbarung will die IG Metall ihre Mitglieder erst nach den Betriebsferien über das Paket abstimmen lassen.

Ford will in Köln bis Ende 2027 rund 2.900 Arbeitsplätze streichen und damit rund jede vierte Stelle. Im Kölner Werk stellt der US-Konzern Elektroautos her.

