Automobilwirtschaft

Ford-Werk in Köln. (Oliver Berg/dpa)

Das Unternehmen sprach in einer Mitteilung von deutlichen Fortschritten, die Ford mit seinen Sozialpartnern erzielt habe. Details wurden nicht bekannt. Ford rechnet derzeit nicht mit weiteren Streiks im Kölner Werk. Den Angaben zufolge braucht das deutsche Management für das weitere Vorgehen noch die Zustimmung der Konzernmutter in den USA.

Aus Protest gegen den geplanten Stellenabbau hatte die IG Metall am Mittwoch einen eintägigen Streik organisiert. Ford will in Köln rund jede vierte Stelle streichen. Die IG Metall forderte eine Korrektur der Pläne sowie hohe Abfindungen für Beschäftigte, die das Unternehmen freiwillig verlassen. Im Kölner Werk stellt Ford Elektroautos her. Der Verkauf liegt unter den Erwartungen.

