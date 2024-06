Elektromobilität

Ford startet in Köln mit der Serienproduktion des elektrischen "Explorer". (Archivbild) (Marius Becker / dpa / Marius Becker)

Das batteriebetriebene SUV-Modell wurde in Köln entwickelt und löst den über lange Zeit in Köln gefertigten Kleinwagen Fiesta ab. In das Kölner Werk hat Ford rund 2 Milliarden Euro für die Umstellung der Produktion investiert.

Im Gegensatz zu Mitbewerbern beginnt Ford Europa damit vergleichsweise spät mit der Produktion von E-Autos. Geplant ist eine Kapazität von 250.000 Fahrzeugen pro Jahr. Ein zweites E-Modell soll ebenfalls in Köln vom Band laufen. Ford betreibt das Werk im Kölner Norden seit dem Jahr 1930.

