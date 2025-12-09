Verkehr
Ford und Renault wollen gemeinsam zwei "günstige" E-Autos für Europa bauen

Der US-Autokonzern Ford hat mit dem französischen Hersteller Renault eine Partnerschaft zur Fertigung zweier, wie es heißt, "erschwinglicher" Elektroautos für europäische Kunden vereinbart.

    Eine Hand, die ein E-Auto an einer Zapfsäule betankt.
    Das erste der beiden Fahrzeugmodelle wird voraussichtlich Anfang 2028 in den Verkauf gehen. (picture alliance / Westend61 / Gerard Moral Casanovas)
    Die beiden von Ford entworfenen und mit Renault entwickelten E-Automodelle der Marke Ford sollen in Douai in Nordfrankreich produziert werden, wie die Unternehmen mitteilten. Das erste der beiden Fahrzeugmodelle werde voraussichtlich Anfang 2028 in den Verkauf gehen. Die beiden neuen E-Autos markierten den ersten Schritt einer umfassenden neuen Produktoffensive von Ford in Europa. Trotz der Kooperation mit Renault blieben beide Marken klar getrennt, hieß es.
