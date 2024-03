Evangelische Kirche

Zur Aufarbeitung von sexueller Gewalt werden weitere Forschungsarbeiten verlangt. (picture alliance / Bildagentur-online / Begsteiger)

Ohne eine Dunkelfeldstudie werde man nie das tatsächliche Ausmaß sexualisierter Gewalt in der Kirche erfahren, sagte Heinrich der "Augsburger Allgemeinen". Ein unabhängiges Gremium zur Aufarbeitung von sexueller Gewalt an Kindern hat bereits weitere Studien gefordert, um auch bisher nicht bekannte Fälle aufzudecken. Hintergrund sind fehlende Daten zum Missbrauch in der evangelischen Kirche. Für eine im Januar veröffentlichten Studie mussten die Opferzahlen teilweise geschätzt werden. Demnach wurden mehr als 9.000 Minderjährige seit 1946 in Evangelischer Kirche und Diakonie missbraucht.

Gesamtgeselltschaftliche Dunkelfeldstudie bereits aufgesetzt

Innerhalb der Gesamtgesellschaft wurde bereits eine Dunkelfeldstudie aufgesetzt. Bundesweit soll das Ausmaß sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche etwa in Familien, Schulen, Sport, Freizeit oder sonstigem Alltag erfasst werden. Wie das "Zentralinstitut für Seelische Gesundheit" in Mannheim mitteilte, geht es darum, den Wissensstand sowohl in Bezug auf die Häufigkeit der Verbrechen und die Situationen, in denen sie verübt werden, zu erweitern als auch in Bezug auf die Folgen für die Betroffenen. Ziel sei ein besserer Schutz für Kinder und Jugendliche vor sexuellem Missbrauch.

Für die Studie wurden bundesweit 92 Kommunen ausgewählt. An jeweils hundert Bürger werden den Angaben zufolge Fragebögen verschickt. Die offiziellen Kriminalstatistiken erfassen nur Straftaten und Tatverdächtige, die der Polizei bekannt geworden sind.

