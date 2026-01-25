CDU-Wirtschaftsflügel

Die Debatte um längere Arbeitszeiten ist im Lauf der Jahre immer wieder neu entbrannt (IMAGO / Sylvio Dittrich)

Alles andere müsse zwischen den Arbeitsvertragsparteien ausgehandelt werden, so der Antrag, über den das Magazin "Stern" berichtet. Zur Begründung verweist der Verband auf den Fachkräftemangel in Deutschland. Die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Connemann, erklärte, wer mehr arbeiten könne, sollte mehr arbeiten. Zudem dürfe freiwillige Teilzeit nicht dauerhaft durch den Sozialstaat abgesichert werden.

Kritik von Grünen, Linken und dem CDU-Sozialflügel

Der Vorsitzende des CDU-Sozialflügels, Radtke, sagte dagegen den Funke-Medien, damit zäume man das Pferd von hinten auf. Aus guten Gründen habe sich die Partei immer für maximale Wahlfreiheit ausgesprochen. Damit wieder mehr Menschen in Vollzeit arbeiteten, müsse man die Bedingungen bei Kinderbetreuung und Pflege verbessern.

Dafür sprach sich auch Grünen-Fraktionschefin Dröge aus. Sie kritisierte zudem, mit dem Begriff "Lifestyle-Teilzeit" zeichne die CDU ein falsches Bild der Lebensrealität von Frauen und älteren Menschen. Linken-Fraktionschef Pellmann sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Forderung der Wirtschaftsunion habe mit einem modernen Verständnis von Arbeitswelt nichts zu tun. Es sei dreist, die Menschen dazu zu zwingen, für Teilzeitgründe um Erlaubnis zu bitten, für deren Ursache oft Politik oder schlechte Arbeitsbedingungen verantwortlich seien.

Teilzeitquote auf Rekordniveau - Arbeitsvolumen dennoch gleich

Die Teilzeitquote in Deutschland lag 2025 mit rund 40 Prozent auf Rekordniveau. Das führte nach Erkenntnissen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aber nicht dazu, dass das Arbeitsvolumen insgesamt gesunken ist. Denn Teilzeitbeschäftigte arbeiten demnach heute mehr Stunden als in früheren Jahren, zuletzt im Durchschnitt gut 18 Wochenstunden.

Derzeit hat jeder Arbeitnehmer in Deutschland grundsätzlich das Recht auf Teilzeitarbeit. Voraussetzung ist unter anderem, dass das Arbeitsverhältnis bereits länger als sechs Monate besteht. Zuletzt zielten immer wieder Vorschläge aus den Reihen von CDU und CSU darauf ab, die Arbeitszeit in Deutschland zu erhöhen.

