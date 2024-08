Unabhängigkeitstag der Ukraine

In einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" argumentieren die Bundestagsabgeordneten Faber (FDP), Hofreiter (Grüne), Röttgen (CDU) und Roth (SPD) sowie der ukrainische Botschafter Makeiev, dass keine Verteidigung so gut sei wie eine Mitgliedschaft in der NATO, die vor allem abschrecke. Ungeachtet ihrer Forderung mahnen die Autoren mehr Tempo bei der militärischen Unterstützung an. Von Beginn des Krieges an hätte die westliche Antwort auf den Terror von Russlands Staatschef Putin lauten müssen: So viel wie nötig und so schnell wie nötig, heißt es in dem Beitrag. Zugleich rufen die Autoren Europa auf, Stärke zu zeigen. Deutschland müsse gemeinsam mit Frankreich und Polen eine Führungsrolle übernehmen.