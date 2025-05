Wohlfahrtsverbände fordern Milliarden auf Investitionen in Einrichtungen. (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Das geht aus einem Brief an Bundesfinanzminister Klingbeil und Kanzleramtsminister Frei hervor, der dem Evangelischen Pressedienst vorliegt. Darin heißt es, in den vergangenen Jahren habe sich ein gigantischer Invesitionsstau gebildet. Staatliche Leistungsentgelte reichten höchstens zur Deckung von Betriebskosten. Besonders dringend seien Investitionen in klimagerechte Sanierungen und in eine krisenfeste digitale Erreichbarkeit sozialer Angebote. Gebraucht werde in Förderprogramm über zehn Milliarden Euro ab 2026.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft ist ein Zusammenschluss von Deutschem Roten Kreuz, Diakonie, Caritas, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, Arbeiterwohlfahrt und Paritätischem Wohlfahrtsverband.

