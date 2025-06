Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Ahmetovic, sagte der Nachrichtenagentur AFP, das Papier entspreche nicht der Beschlusslage der Fraktion oder der Partei. Es sei inhaltlich in weiten Teilen fragwürdig. Der innenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Fiedler, erklärte, das sogenannte Manifest, in dem unter anderem diplomatische Gespräche mit Russland gefordert werden, habe ihn irritiert, verstört und verärgert. Der frühere Wehrbeauftragte Robbe, ebenfalls SPD, sagte im Deutschlandfunk , das Papier bewege sich in einer Zeit, die nicht mehr der Realität entspreche. Mit dem Angriff auf die Ukraine habe Russland die Sicherheitsarchitektur in Europa zerstört.