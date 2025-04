Gescheiterte NDR-Intendantenwahl

Die Medienmanagerin Sandra Harzer-Kux (Ralf Pleßmann / NDR / dpa )

Es bestehe großer Reformbedarf, heißt es in einer Stellungnahme der Personalvertretungen. Die einzige Kandidatin war die frühere Bertelsmann-Managerin Sandra Harzer-Kux. Sie war vom NDR-Verwaltungsrat vorgeschlagen worden, hatte aber im Rundfunkrat die erforderliche Mehrheit verfehlt. NDR-Personalrat und Redaktionsausschuss kritisieren, dass die Beschäftigten zwar ihre Vorschläge für ein Stellenprofil einreichen durften, aber danach nicht mehr in den Auswahlprozess einbezogen worden seien. Niemand habe die Chance gehabt, eine Frage an die vorgeschlagene Kandidatin zu stellen. Die beiden Gremien fordern deshalb ein Rederecht in Rundfunk- und Verwaltungsrat.

