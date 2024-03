Ostermärsche

Auch in Berlin haben Menschen für den Frieden demonstriert. (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Beim Ostermarsch Rhein-Ruhr waren rund 80 Radfahrer auf der Strecke von Essen nach Bochum-Wattenscheid unterwegs. Auch in Halle an der Saale, in Berlin und in Frankfurt Oder versammelten sich Menschen, die einen Waffenstillstand im Krieg Russlands gegen die Ukraine sowie im Gazastreifen forderten.

Gestern hatte es rund 70 Veranstaltungen gegeben - unter anderem in Berlin, Leipzig, Duisburg, Stuttgart, Jena, Lübeck und Hannover. In der Hauptstadt war von mehreren tausend Teilnehmern die Rede, in anderen Städten von einigen hundert.

