Strittige Entscheidungen im DFB-Pokal

Der Videoassistent kommt im DFB-Pokal erst ab dem Achtelfinale zum Einsatz

Beim Zweitrunden-Spiel Stuttgart gegen den 1. FC Kaiserslautern pfiff Schiedsrichter Daniel Schlager nach einem Foul Elfmeter, obwohl das Foul knapp außerhalb des Strafraums passierte. Schlager sagte anschließend, er hätte sich einen VAR zur Unterstützung gewünscht. Auch Stuttgart-Vorstand Wohlgemuth hält einen Einsatz des VAR bereits in der zweiten Runde des DFB-Pokals für sinnvoll.

Strittig war auch eine Szene der Partie Dortmund gegen Wolfsburg . Dortmunds Nmecha traf seinen Gegenspieler Wimmer mit den Stollen voraus deutlich über Knöchelhöhe und erhielt nur eine Gelbe Karte statt rot. Wimmer musste verletzt ausgewechselt werden.

Über die zweite Runde des DFB-Pokals berichtete der Deutschlandfunk am 30.10.2024 auch in den Informationen am Morgen.

