Tag der Arbeit

Forderungen nach gerechter Bezahlung und nach Frieden in der Ukraine

Zum heutigen Tag der Arbeit hat der Deutsche Gewerkschaftsbund unter dem Motto "ungebrochen solidarisch" zu zahlreichen Kundgebungen aufgerufen. Auf den Veranstaltungen forderten die Rednerinnen und Redner faire Löhne und riefen zum Frieden in Ukraine auf. Bundeskanzler Scholz appellierte in Koblenz an die Unternehmen in Deutschland, wieder mehr auszubilden.

01.05.2023