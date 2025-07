Kliniken und Praxen

Auch Gesundheitspersonal sieht sich mit zunehmenden Aggressionen konfrontiert (Symolbild zur Illustration des Themas) (picture alliance/dpa/Friso Gentsch)

Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, erklärte, der Staat müsse das Signal aussenden, dass Gewalt trotz überlanger Wartezeiten in der Notaufnahme und komplizierter Prozesse in Kliniken absolut inakzeptabel sei und keinerlei Toleranz erfahre. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Übergriffe auf Krankenhauspersonal müssten in der Strafbemessung Attacken auf Feuerwehrleute, Sanitäter und anderes Rettungspersonal gleichgestellt werden.

Bundesärztekammer-Präsident Reinhardt sprach sich für ein bundesweites Meldesystem aus, in dem Vorfälle niedrigschwellig und unbürokratisch dokumentiert werden können. Nur so lasse sich das tatsächliche Ausmaß der Gewalt sichtbar machen und wirksam bekämpfen.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.