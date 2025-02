Jugendverbände

Unter anderem soll die nachhaltige Mobilität nach Ansicht mehrerer Jugendorganisationen gestärkt werden (Archivbild). (picture alliance/ dpa/ Tobias Hase)

Die demokratischen Parteien sollten sich im Wahlkampf und in den Koalitionsverhandlungen für entsprechende Maßnahmen einsetzen, heißt es in einem gemeinsamen Appell. Darin werden etwa eine generationengerechte Klimasozialpolitik durch eine Reform der Schuldenbremse sowie die Stärkung nachhaltiger Mobilität gefordert. Statt einer konstruktiven Diskussion über dringend benötigte Lösungen dominierten Hetze und Polarisierung die Debatte, kritisieren die Unterzeichner. Der Appell wird getragen von Jugendorganisationen wie der Arbeiter-Samariter-Jugend, "Fridays for Future" und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.