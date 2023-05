Internationaler Tag der Pflege

Heute ist der Internationale Tag der Pflege: In zahlreichen deutschen Städten demonstrieren Pflegekräft für eine bessere Bezahlung und mehr Personal. (Getty Images / Maskot)

Auf Kundgebungen wurden zudem mehr Unterstützung bei der Kinderbetreuung, verlässliche Dienstpläne und eine Entlastung durch Digitalisierung gefordert. Die Stiftung Patientenschutz verlangte Entlastungen auch für pflegende Familienangehörige. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte in Berlin, es sei notwendig die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern. Laut einer vom Bundesgesundheitsministerium heute veröffentlichten Studie halten viele Pflegekräfte zudem das Arbeitsklima und den Führungsstil von Vorgesetzten in den Einrichtungen für deutlich verbesserungswürdig.

Der Internationale Tag der Pflege geht zurück auf die britische Krankenschwester Florence Nightingale, deren Dienste den Grundstein für die moderne Pflege legten. Sie wurde am 12. Mai 1820 geboren.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.