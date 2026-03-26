Die SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas stehen unter Druck. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Der Berliner SPD-Politiker Orkan Özdemir forderte den Rücktritt der Vorsitzenden Klingbeil und Bas. Parteivorsitz und Regierungsamt in einer Hand verwandelten die SPD in eine bloße Verlängerung der Koalition, sagte er dem Nachrichtenportal "The Pioneer". Der stellvertretende Bundesvorsitzende der AG Migration und Vielfalt führte aus, Klingbeil und Bas könnten als Bundesminister keine Erneuerer der Partei sein. Der Duisburger Bundestagsabgeordnete und frühere Innenstaatssekretär, Mahmut Özdemir, hatte einen Sonderparteitag mit einer schonungslosen Aussprache gefordert. Er verzweifele nach zweieinhalb Jahren am internen Umgang mit den hausgemachten Niederlagen. Aus den Reihen der Jusos hatte es ebenfalls grundsätzliche Kritik an den beiden SPD-Vorsitzenden gegeben.

Die Debatten spitzten sich seit der Wahlniederlage der SPD in Rheinland-Pfalz weiter zu.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.