Deutsche Bahn

Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn (pa/dpa)

Ein schneller Wechsel an der Spitze des Unternehmens sei kein Projekt, dass die künftige Koalition erst zum Ende der Legislaturperiode in Angriff nehmen wolle, erklärte Unions-Fraktionsvize Lange der Deutschen Presse-Agentur. Die Mitglieder des Bundestags und Vertreter des Eigentümers könnten nicht zufrieden sein mit dem, was Vorstand und Aufsichtsrat der Bahn in den letzten Jahren abgeliefert hätten, fügte der CSU-Politiker hinzu.

Im Koalitionsvertrag ist von einer Neuaufstellung von Aufsichtsrat und Vorstand im Bahn-Konzern die Rede. Der Aufsichtsrat wird von dem langjährigen Finanz-Staatssekretär Gatzer geführt. Die Bahn hatte zuletzt wieder massive Probleme mit unpünktlichen Zügen und zudem mit einem maroden Schienennetz zu kämpfen. Außerdem vermeldete das Unternehmen im vergangenen Jahr erneut einen Milliardenverlust.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.