Neben der gesetzlichen Rente sollen Bürgerinnen und Bürger auch in eine private Aktienrente investieren, so die Pläne von Finanzminister Lindner (FDP). Noch ist das Vorhaben der Ampel aber nicht beschlossen. (picture alliance / photothek / Felix Zahn)

Eine Analyse habe gezeigt, dass die bestehende Strategie eine glaubwürdige Umsetzung internationaler Umwelt- und Menschenrechtsstandards gefährde, teilte die Umweltorganisation mit. Rund 5,5 Prozent des Anlageportfolios seien mit "schwerwiegenden Klima-, Umwelt- und Menschenrechtskontroversen verbunden". Zweifel an dem Vorhaben äußerte auch der Ökonom und Renten-Experte Axel Börsch-Supan. Allerdings hält er den geplanten Umfang für unzureichend.

Bei der vor allem von der FDP verlangten Form einer Aktienrente, auch Generationenkapital genannt, geht es im Kern darum, mit Aktiengewinne die Beitragszahlungen zur Rentenversicherung zu unterstützen. Zudem soll gefördert werden, dass Arbeitnehmer zusätzlich zur gesetzlichen Rente mit Aktien für das Alter vorsorgen können.

DGB: "Schluss mit der Panikmache"

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Fahimi, hatte von der Ampel-Koalition eine zügige Verabschiedung des Rentenpakets II und des Tariftreuegesetzes gefordert. In 40 Jahren seien die meisten der geburtenstarke sogenannten "Babyboomer"-Jahrgänge gestorben, sagte sie der "Rheinischen Post" am Wochenende. Das bedeute, die Rentenkasse und damit die Jüngeren müssten künftig für einen deutlich kleineren Anteil älterer Menschen in Rente aufkommen. "Also Schluss mit der Panikmache", fügte sie hinzu.

Das Rentenpaket II soll das Rentenniveau über das kommende Jahr hinaus bei 48 Prozent des Durchschnittseinkommens bis 2039 festschreiben. Die FDP fordert aber Veränderungen und verweist unter anderem auf finanzielle Überlastungen. Ähnliche äußerte sich Börsch-Supan. Der Sozialverband VdK indes hält die 48-Prozent-Garantie für richtig und fordert sogar noch mehr ein.

