Motorsport

Kimi Antonelli hat das erste Formel-1-Rennen seiner Karriere gewonnen. (picture alliance / ANP / SANDER KONING / ANP)

Für den 19-jährigen Antonelli war es der erste Karrieresieg. Er ist somit der zweitjüngste Rennsieger in der Formel 1 aller Zeiten. Von der Pole Position gestartet fiel Antonelli kurzzeitig hinter Hamilton zurück, überholte den Briten aber in der Frühphase des Rennens wieder. Anschließend fuhr er ungefährdet ins Ziel.

Das Rennen in Schanghai war geprägt von technischen Problemen bei zahlreichen Teams. Weltmeister Lando Norris und Teamkollege Oscar Piastri mussten ihre McLaren schon vor dem Start abstellen. Auch der viermalige Weltmeister Max Verstappen schied im Red Bull aus.

In der Gesamtwertung liegt weiter Russell vorne, der in China den Sprint und zuvor das erste Saisonrennen in Australien gewonnen hatte.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.