Motorsport

Neue Strecken gibt es in diesem Jahr nicht, dafür aber einige terminliche Verschiebungen. So rückt Japan von seinem Stammtermin im Herbst in das Frühjahr und findet nun zwischen den Läufen in den vergleichsweise nahen Ländern Australien und China statt.

Bemerkenswert zudem: Drei Grand Prix finden an einem Samstag statt: Die ersten beiden Läufe in Bahrain und Saudi-Arabien - weil einen Tag nach dem Großen Preis in Dschidda, am 10. März (Sonntag), der muslimische Fastenmonat Ramadan beginnt. In Las Vegas wird, wie bereits bei der Premiere im vergangenen Jahr, am späten Samstagabend gefahren, in Deutschland ist es dann früher Vormittag.

Saisonauftakt ist am 2. März in Bahrain / Sakhir, das letzte Rennen des Jahres findet am 8. Dezember in Abu Dhabi statt.

