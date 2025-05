Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat beim Großen Preis der Emilia-Romagna seinen zweiten Saisonerfolg gefeiert. (AP / Luca Bruno /dpa)

Auf der Rennstrecke in Imola siegte der Niederländer im Red Bull vor den beiden McLaren-Piloten Norris und Piastri. Verstappen beendete damit die Siegesserie des Australiers Piastri und holte sich im 400. Rennen des Red-Bull-Teams seinen vierten Erfolg in der Emilia-Romagna nacheinander.

In der Gesamtwertung bleibt Piastri aber nach dem siebten Saisonlauf mit 146 Punkten weiter vorn, Norris folgt als Zweiter mit 13 Zählern Rückstand. Verstappen liegt vor dem Klassiker in Monaco in einer Woche nur noch 22 Punkte hinter dem WM-Führenden.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.