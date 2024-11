Deutscher Zukunftspreis

Forschende erhalten Auszeichnung für smarte Autoscheinwerfer

Bundespräsident Steinmeier hat in Berlin den Deutschen Zukunftspreis für Technik und Innovation verliehen. Ausgezeichnet wurde ein Forscherteam des Unternehmens "ams OSRAM International" in Regensburg für die Entwicklung eines digitalen Lichts in Form winziger, einzeln bedienbarer LED-Pixel.