Untersuchung in London

Forschende finden tausende Pilzarten in der Raumluft

In der Raumluft von Wohnungen finden sich deutlich mehr Pilzarten als bisher vermutet. Forschende des Imperial College London haben über zwei Jahre lang die Raumluft in mehr als 100 Haushalten in London untersucht. Sie fanden darin Reste von über 2.000 verschiedenen Pilzarten.