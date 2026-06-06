Untersuchung in London

Dabei zeigte sich, dass Wohnungen regelrechte Pilz-Ökosysteme entwickelten, die sich im Laufe der Jahreszeiten veränderten. Bestimmte Pilzgruppen, die mit Asthma und Atemwegserkrankungen in Verbindung gebracht werden, waren fast durchgehend vertreten.
Besorgniserregend ist laut den Forschenden, dass die Bedrohung oft nicht sichtbar ist. So konnten sie auch in Wohnungen ohne sichtbaren Pilz- oder Schimmelbefall gefährlich hohe Pilz-Aerosol-Werte nachweisen. Sie empfehlen, Wohnungen regelmäßig auf Pilz-Aerosole zu testen, um Erkrankungen zu verhindern.
Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.