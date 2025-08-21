In einem in der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlichten Artikel nennt die Gruppe von Wissenschaftlern insbesondere einen Rückgang des Packeises, die Verlangsamung der Meeresströmung und das Abschmelzen des Eisschilds. Den Angaben zufolge sollen die Veränderungen miteinander verknüpft sein. So würden sich die Verlangsamung der antarktischen Meeresströmung und das Schmelzen des Eisschilds gegenseitig verstärken, hieß es. Die Wissenschaftler sprechen von einer Rückkopplungsschleife.
Nerilie Abram, Forscherin an der Australian National University und eine der Hauptautorinnen der Studie, sagte der Nachrichtenagentur AFP, in der Antarktis zeigten sich "beunruhigende Anzeichen für Veränderungen in Bezug auf das Eis, den Ozean und die Ökosysteme". Die Veränderungen könnten den globalen Klimawandel verschärfen. Wenn weniger Packeis vorhanden wäre, würde weniger Sonneneinstrahlung reflektiert. Das würde die Erderwärmung weiter verstärken, hieß es.
Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.