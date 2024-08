Tag der Jugend

Unter anderem der Mediziner, Gesundheitsforscher und Neurowissenschaftler Tobias Esch sieht die bekannte U-Form-Theorie des Lebensglück für Jugendliche unter Druck. (Archivbild) (dpa / picture alliance / Horst Galuschka)

Das bestätigte der Mediziner, Gesundheitsforscher und Neurowissenschaftler Tobias Esch von der Universität Witten/Herdecke dem ARD-Hörfunk. Jugendliche hätten immer mehr Schwierigkeiten, sich auf etwas zu freuen, angesichts der Welt, die ihnen vorgezeichnet werde. Esch verwies auf globale und planetare Krisen, Kriege, den Verlust von Werten sowie die Bedrohung von Demokratie und persönlicher Sicherheit. Dadurch werde die Welt insgesamt zunehmend als feindselig erlebt.

Vor allem hob der Wissenschaftler die Rolle der Sozialen Medien in diesem Zusammenhang hervor. Durch das ständige sich Vergleichen dort erlebten sich Jugendliche häufig als mangelhaft, sähen eher ihre Defizit und entwickelten Angst vor dem echten Leben. Die Schwelle mit realen Menschen in eine Beziehung zu treten, steige so immer mehr, führte Esch aus.

U-Form-Theorie des Lebensglücks

Die Forschung geht seit Mitte der 50er Jahre davon aus, dass das Lebensglück die Form einer U-Kurve hat. Es fängt an mit einem Glückszustand, der die Zeit des Heranwachsens und sich Ausprobierens bis ins junge Erwachsenenalter erfüllt. Im mittleren Alter ab Mitte Ende 20 sinkt dieser Glückszustand ab, und zwar immer weiter in der sogenannten "Rushhour" des Lebens rund um berufliche Verwirklichung und Familiengründung. Er im Alter ab 60 Jahren steigt er wieder an.

Auch britische Forscher hatten zuletzt eine Studie präsentiert , wonach diese bekannte U-Form des Lebensglücks nicht mehr stimme.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.