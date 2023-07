Tagebau Jaenschwalde in Brandenburg im Jahr 2019, im Vordergrund Entwässerungsbrunnen (picture alliance / Andreas Franke / Andreas Franke)

Der Forscher von der Brandenburgischen-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg sagte der Deutschen Presse-Agentur, es brauche eine klare Strategie, denn der noch verbleibende Zeitraum für die Sicherung einer adäquaten Wasserversorgung sei denkbar knapp. Der Wasserüberschuss der vergangenen Jahrzehnte in der Spree habe manches Problem kaschiert. Preuß forderte die Ertüchtigung von Talsperren und Tagebauseen als Speicher für die Wasserbewirtschaftung.

Hintergrund ist eine Studie des Umweltbundesamtes. Demnach könnte der Braunkohle-Ausstieg in der Lausitz Wassermangel in Berlin und Teilen Brandenburgs nach sich ziehen. Die Spree etwa könnte in trockenen Sommermonaten örtlich bis zu 75 Prozent weniger Wasser führen. Dies hätte Konsequenzen für den Spreewald, seine Seen und Kanäle sowie die Trinkwasserversorgung in der Region. Bislang wird Grundwasser in die Spree eingespeist, das im Rahmen der Braunkohleförderung in der Lausitz abgepumpt werden muss. Spätestens 2038 soll der Kohleabbau enden.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.