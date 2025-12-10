Der Nutri-Score informiert mit verschiedenen Farbflächen über die Inhaltsstoffe. (imago/Reporters)

Es sei nicht zu erwarten, dass es ohne Vorgaben von mehr Herstellern für ihre Produkte verwendet werde, sagte die Verbraucherforscherin Anke Zühlsdorf von der Universität Göttingen. Ihr Kollege Achim Spiller betonte, nur mit einer Pflicht könne der Nutri-Score einen relevanten Beitrag für eine gesündere Ernährung leisten. Der Nutri-Score ist eine Skala in den Ampelfarben, die Hersteller auf ihre Produkte drucken können. Sie reicht von einem weißen A auf dunkelgrünem Grund bis zum weißen E auf rotem Grund. A steht dabei für eine sehr gute ernährungsphysiologische Qualität.

Zühlsdorf und Spiller hatten im Auftrag der Verbraucherorganisation Foodwatch eine Studie erstellt . Demnach nutzt nur knapp jeder sechste Lebensmittelhersteller in Deutschland die sogenannte "Lebensmittelampel". Zudem seien viele Kunden verunsichert. Viele wüssten nicht, dass es ein unabhängiges und wissenschaftlich basiertes Kennzeichen sei. 61 Prozent wünschten sich die verbindliche Einführung.

