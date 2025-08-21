Künstliche Pollen

Bienen finden mitunter nicht genügend Blüten. (imago images/CHROMORANGE)

Die Sterole bauen Bienen in ihre Zellmembranen ein und stellen Hormone daraus her. Die Wissenschaftler haben deshalb ein eigenes sterol-haltiges Futter hergestellt. Ihr Fütterungs-Experiment hat gezeigt: Nach drei Monaten hatten die Bienenvölker mit Sterol-Futter 15 mal mehr Larven als die Bienenvölker, die handelsübliches Futter bekamen.

Das Sterol-Futter könnte schon in zwei Jahren auf den Markt kommen. Geplant ist, auch für andere Insekten speziell angepasstes Futter zu entwickeln.

