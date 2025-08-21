Baustoffforschung

Forscher haben einen Beton entwickelt, der unter Sonneneinstrahlung Gebäude nicht erhitzt, sondern sogar kühlen kann. Beim sogenannten Kühlbeton wird das Sonnenlicht nicht absorbiert, sondern reflektiert, wie es in einem Bericht für das Fachmagazin Science Advances heißt.
Durch das neue Herstellungsverfahren entstehen Hohlräume an der Oberfläche des Betons. Dort wird das Sonnenlicht mit Hilfe von Kristallen wie durch winzige Spiegel reflektiert. So lag auf einem Testdach bei Sommerhitze die Oberflächentemperatur des Kühlzements 26 Grad unter der von konventionellem Zement - und sogar unter der Lufttemperatur.