Ian Wilmut im Jahr 2003 mit Dolly. (dpa / empics / Maurice McDonald)

Das teilte die University of Edinburgh mit. Wilmut war Leiter des Teams, das im Jahr 1996 das Schaf "Dolly" geklont hatte. Es war das erste Mal, dass ein Säugetier aus einer adulten Zelle reproduziert wurde. Das Projekt stellte einen Durchbruch in der Tier- und Medizinforschung dar. Die Universität würdigte Wilmut als einen "Titanen der Wissenschaftswelt". Seine Arbeit habe das wissenschaftliche Denken verändert.

Wilmut war im Jahr 2012 in den Ruhestand gegangen. 2018 gab er bekannt, dass bei ihm Parkinson diagnostiziert worden sei.

Das Schaf Dolly wurde am 5. Juli 1996 geboren. Bereits im Alter von fünf Jahren lahmte es aufgrund von Arthritis in den Knien. Im Jahr 2003 starb es mit nur sechs Jahren an einer unheilbaren Lungenkrankheit, die sonst nur bei älteren Tieren auftritt. Damit erreichte "Dolly" nur etwa die Hälfte des durchschnittlichen Lebensalters eines Schafs ihrer Rasse.

